Умер поэт Владимир Строчков, его стихи публиковались в разных странах

Умер поэт Владимир Строчков. Об этом сообщила в Facebook художник Анна Аренштейн. О месте смерти не говорится.

Владимир Строчков родился в Москве 3 апреля 1946 года. В 1969 году окончил Московский институт стали и сплавов. Два года служил офицером в армии — командовал взводом средних танков парадного полка Кантемировской дивизии.

Строчков работал в области полупроводниковых технологий и чёрной металлургии, с начала 90-х — в издательском бизнесе, с 2006 года был фрилансером, занимаясь компьютерной вёрсткой, графикой, дизайном. Он также увлекался фотографией и коллажем.

Владимир Строчков говорил о себе, что всю сознательную жизнь писал стихи. В конце 1980-х стал одним из лидеров московского клуба "Поэзия".

В середине 80-х годов прошлого века публиковался в самиздате, а в конце 80-х публиковался в официальных изданиях.

Его стихи переводились на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и венгерский языки, иврит.