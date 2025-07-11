Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Последний остававшийся в живых член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев умер в возрасте 96 лет, сообщает пресс-служба РАНХиГС.

Медведев преподавал в вузах Ленинграда, с 1970 работал в аппарате ЦК КПСС. В 1980-х занимал ключевые позиции в высшем руководстве СССР.

Медведев был секретарём ЦК КПСС в 1986-1990 годах, членом Политбюро — в 1988-1990 годах. Затем был членом Президентского Совета и советником Горбачёва.

Вадим Медведев был инициатором отмены постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», добился возвращения в общее пользование из спецхранов запрещенных тогда в СССР книг и журналов, включая произведения Солженицына и Троцкого.



