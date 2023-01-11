В Афинах в возрасте 82 лет умер последний король Греции Константин II.

Он был главой государства в 1964 – 1973 годах, хотя реально находился у власти лишь до декабря 1967 года. Взойдя на престол после смерти своего отца, Константин II, которому было лишь 23 года, оказался в центре острого политического кризиса.

После смены нескольких правительств, которым не удалось получить поддержку парламента, в апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, власть перешла к режиму так называемых "черных полковников". Король сосуществовал с хунтой до декабря 1967 года, когда с помощью верных ему войск попытался произвести контрпереворот, но потерпел неудачу и вынужден был вместе с семьей покинуть страну.

В 1973 году военный режим упразднил монархию. Годом позже, когда в Греции была восстановлена демократия, большинство граждан на референдуме высказались в пользу республики. Константин II заявил, что принимает выбор народа. Тем не менее из-за имущественных споров с греческими властями он лишь ненадолго приезжал на родину и окончательно вернулся в Грецию только в 2013 году.