В Афинах в возрасте 82 лет умер последний король Греции Константин II.
Он был главой государства в 1964 – 1973 годах, хотя реально находился у власти лишь до декабря 1967 года. Взойдя на престол после смерти своего отца, Константин II, которому было лишь 23 года, оказался в центре острого политического кризиса.
После смены нескольких правительств, которым не удалось получить поддержку парламента, в апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, власть перешла к режиму так называемых "черных полковников". Король сосуществовал с хунтой до декабря 1967 года, когда с помощью верных ему войск попытался произвести контрпереворот, но потерпел неудачу и вынужден был вместе с семьей покинуть страну.
В 1973 году военный режим упразднил монархию. Годом позже, когда в Греции была восстановлена демократия, большинство граждан на референдуме высказались в пользу республики. Константин II заявил, что принимает выбор народа. Тем не менее из-за имущественных споров с греческими властями он лишь ненадолго приезжал на родину и окончательно вернулся в Грецию только в 2013 году.
- Константин II был членом династии Глюксбургов немецко-датского происхождения, призванной на трон Греции в XIX веке. Он был родственником многих коронованных особ, в частности, родным братом королевы Испании Софии (супруги бывшего короля Хуана Калоса) и двоюродным – нынешнего британского короля Карла III.
- В молодости последний король Греции увлекался яхтенным спортом и в 1960 году стал олимпийским чемпионом в классе яхт "Дракон". С 1994 года вместе с королем Норвегии Харальдом V был почетным сопредседателем Международной федерации яхтенного спорта.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.