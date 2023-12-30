Умер публицист, бывший ведущий Первого канала Максим Соколов

Умер российский публицист Максим Соколов. Об этом сообщила в его аккаунте во "ВКонтакте" жена Соколова. По её словам, он умер внезапно, причины смерти уточняются.

Соколову было 64 года. После основания газеты "Коммерсантъ" в 1989 году он работал корреспондентом этого издания. В 1990-е годы сотрудничал с Радио Свобода. Долгие годы был колумнистом журнала "Эксперт", впоследствии публиковался в "Известиях". В 2010-х годах публиковался в таких изданиях, как РИА "Новости", "Комсомольская правда" и на RT. Отличительным знаком его стиля были многочисленные латинские изречения и цитаты из произведений русской классики.

В 2001-2003 годах был одним из ведущих программы "Однако" на Первом канале российского телевидения, работал и на ВГТРК (телеканал "Россия-24").

В начале своей журналистской карьеры поддерживал президента Бориса Ельцина и его реформы, говорил о своих взглядах как о "буржуазно-либеральных". Впоследствии позиционировал себя как консерватора, поддерживал Владимира Путина. Выступил в поддержку войны против Украины, в одной из последних своих публикаций говорил о необходимости "принудить Украину к капитуляции".