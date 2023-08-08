В Москве умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва", где он работал в последнее время.

Володарский известен как синхронный переводчик многих фильмов, вышедших в СССР и России в 1980-х и начале 1990-х годов. Он получил известность среди зрителей за счёт своей манеры речи и специфического произношения. Володарский утверждал, что за 30 лет перевел более пяти тысяч фильмов.

Володарский был переводчиком произведений Джерома Сэлинджера, а также одним из первых начал переводить на русский произведения Стивена Кинга.

В конце 1990-х годов Володарский начал сотрудничать в НТВ в качестве переводчика фильмов и сериалов для студий озвучивания. С 2014 года он вел авторскую программу на радио "Говорит Москва".