Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет. По словам собеседника ТАСС, близкого к окружению артиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В Школе-студии МХАТ подтвердили изданию, что Золотовицкий умер утром в среду в больнице.

Золотовицкий окончил школу-студию МХАТ в 1983 году, он начал преподавать в заведении в 1989 году, а с 2013 занимал пост ректора.

В МХАТ Золотовицкий исполнял роли в спектаклях "Три толстяка", "Попытка полета", "Надежда", "Блондинка за углом". Среди киноработ артиста – роли в фильмах "Непрофессионалы" Сергея Бодрова-старшего, "В городе Сочи темные ночи" Василия Пичула, "Такси-блюз" Павла Лунгина, "Сочинение ко Дню Победы" и "Одесский пароход" Сергея Урсуляка. Он также снимался в сериалах "Каменская", "Марш Турецкого" и "Библиотекарь" и других.