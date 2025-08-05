Умер режиссер и теоретик театра и кино Борис Юхананов

Умер художественный руководитель Электротеатра "Станиславский", теоретик театра, кино телевидения Борис Юхананов. Ему было 67 лет.

Юхананов — ученик режиссеров Анатолия Васильева и Анатолия Эфроса. Театральные критики называли его философом-экспериментатором современного театра. Как пишет Би-би-си, в 1980-х Юхананов был одним из лидеров театрального андеграунда. В 1985 году он основал "Театр-Театр" — первую в СССР независимую театральную группу, состоящую из актеров, музыкантов и художников. В 1988 году Юхананов создал Мастерскую индивидуальной режиссуры, в рамках которой создавались экспериментальные театральные проекты.

В 2013 году, выиграв конкурс на лучшую концепцию, Борис Юхананов стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Станиславского и дал ему новое название – Электротеатр "Станиславский". "Юхананов сформировал новую концепцию театра, превратив саму площадку в открытое культурное пространство и сделав акцент на экспериментальных, синтетических, кросс-жанровых работах, среди которых особое внимание уделялось современной музыке. Электротеатр стал уникальной драматической площадкой, где регулярно проходили мировые премьеры новых опер (и даже "оперных сериалов"), - пишет по поводу смерти Бориса Юхананова журнал "Театръ".



