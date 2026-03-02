Умер режиссёр, актёр и драматург Николай Коляда

Драматург, режиссёр и актёр Николай Коляда умер на 68-м году жизни. О его смерти сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России", — написал Паслер.

В конце февраля Коляда был госпитализирован. Телеграм-канал "База" сообщал, что драматурга ввели в медикаментозный сон. Его состояние оценивалось как тяжёлое.

Николай Коляда — создатель екатеринбургского "Коляда-театра", основанного в 2001 году и получившего известность по всей России. Он был автором более 100 пьес и более 60 спектаклей, неоднократно отмеченных театральными и литературными наградами.

Коляда — заслуженный деятель искусств, лауреат Международной премии имени Станиславского и ряда литературных премий, а также номинант фестиваля "Золотая маска".

В ноябре 2024 года в Москве отменили гастроли театра, запланированные на начало 2025 года. По словам самого Коляды, это произошло по требованию "компетентных органов", которые настаивали на снятии актёра Олега Ягодина со всех ролей – якобы из-за дискредитации российской армии. Коляда тогда отказался заменить актёра.