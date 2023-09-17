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Умер режиссёр фильмов "Дюба-дюба" и "Кармен" Александр Хван

В России умер режиссёр Александр Хван. Ему было 65 лет, сообщает ТАСС. По словам близких режиссёра причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Александр Хван родился в 1957 году в Чебоксарах. В 1980 году закончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой).

Известность Хан получил в 1992 году после фильма "Дюба-дюба" с Олегом Меньшиковым в главной роли. Картина была удостоена приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовала в нескольких кинофестивалях, включая Каннский.

Среди других известных фильмов режиссёра — "Кармен", "Умирать легко", "Полцарства за любовь".

Всего за свою карьеру Хан снял около 30 фильмов.

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