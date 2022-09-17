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Умер режиссёр Игорь Масленников - создатель фильмов о Шерлоке Холмсе

Игорь Масленников

На 91-м году жизни умер режиссёр Игорь Масленников. Об этом в субботу сообщили в Союзе кинематографистов России.

В организации отметили, что утром о смерти рассказала по телефону дочь режиссёра. Похороны организует союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Масленников - советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, педагог. Лауреат Государственной премии России.

В 1967 году он окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии "Ленфильм". Широкую известность Масленникову принёс цикл телевизионных фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Он был автором сценария для нескольких серий из этого цикла: "Собака Баскервилей" (совместно с Юрием Векслером), "Сокровища Агры" и "XX век начинается".

Помимо этих фильмов Игорь Масленников снял такие картины, как "Зимняя вишня", "Сентиментальный роман", "Пиковая дама".

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