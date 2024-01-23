Умер режиссёр Норман Джуисон, снявший "...И правосудие для всех"

Известный канадский режиссер и продюсер Норман Джуисон умер в возрасте 97 лет. Как сообщил его биограф Джефф Сандерсон, режиссёр скончался в своем доме в минувшую субботу.

Джуисон снял множество художественных фильмов и был трижды номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссуру за фильмы "Душной южной ночью" (1967), "Скрипач на крыше" (1971) и "Власть луны" (1987). Среди других ярких режиссёрских работ — "Цинциннати Кид" (1965), "Русские идут! Русские идут!" (1966), "Иисус Христос — суперзвезда" (1973), "Кулак" (1978), "Правосудие для всех" (1979).



В общей сложности, его фильмы были номинированы 46 раз на премию "Оскар", 12 раз его фильмы получили статуэтку.

Он родился в 1926 году в Торонто. Учился в колледже Виктории при Университете Торонто. Студентом участвовал в написании сценариев, режиссуре и играл в театральных постановках. После окончания учёбы переехал в Лондон, где время от времени работал сценаристом детской телепрограммы и актёром эпизодических ролей на Би-би-си. Оставшись без работы в Великобритании в конце 1951 года вернулся в Канаду.

Среди его наград и номинаций — Золотой глобус, BAFTA, "Серебряный медведь", премия Гильдии режиссёров Америки за лучшую режиссуру. В 2003 году Джуисон получил премию генерал-губернатора в области исполнительских искусств за выдающиеся художественные достижения за его значительный вклад в кинематограф Канады.

В 1958 году Джуисон был принят на работу на NBC в Нью-Йорке, где его первым проектом стал "Ваш хит-парад", а затем — "Шоу Энди Уильямса".

Карьера Джуисона как кинорежиссёра началась с комедии "Сорок фунтов неприятностей" (1962) с Тони Кёртисом в главной роли. После "Искусства любви" (1965) Джуисон решил сменить жанр и занялся более сложными проектами.

Драма "Ребёнок из Цинциннати" (1965) со Стивом МакКуином в главной роли, стала одним из лучших фильмов об азартных играх. За этим успехом в 1966 году последовала сатира на паранойю холодной войны: "Русские идут, русские идут".

Следующим проектом Джуисона стал мюзикл "Иисус Христос суперзвезда" (1973), основанный на бродвейском мюзикле, написанном Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом.

Джуисон продолжал режиссировать и продюсировать до своего последнего фильма, который вышел в 2003 году. Триллер "Приговор" основан на романе Брайана Мура с Майклом Кейном в главной роли. В том же году была опубликована его автобиография "Это ужасное дело пошло мне на пользу".