Во Франции умер кинорежиссёр Отар Иоселиани

Во Франции умер грузинский и французский кинорежиссёр Отар Иоселиани. Об этом сообщил журналист Юрий Рост. Режиссёру было 89 лет.

Отар Иоселиани родился в Тбилиси в 1934 году. Учился в Москве, кино начал снимать в 1960-е годы. Уже первый его полнометражный фильм "Листопад" на фестивале в Каннах получил приз ФИПРЕССИ.

Среди наиболее известных фильмов Иоселиани - снятые ещё в СССР "Жил певчий дрозд" и "Пастораль", а также снятые во Франции "Фавориты луны", "Охота на бабочек" и "Прощай, дом родной" ("Истина в вине").

Во Франции режиссёр жил и работал с начала 1980-х годов. Он снимал также документальные фильмы, в частности "Грузия одна" (1994 год). Режиссёр был призёром ряда кинофестивалей, обладатель "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру. В 2019 году был удостоен российской премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство".

"Они были не антисоветские, они были асоветские, то есть в них как бы и нет советской власти. Но именно игнорирование временного момента присутствия советской власти в наших умах и душах в то время означало, что существует конфликт между тем, о чем я рассказываю и что я показываю, и каждый зритель знает прекрасно, что на самом деле происходит вокруг. Поэтому это неизбежно приводит к предсказыванию, что все разрушено, что человек потерял всякую связь с природой и с внешним миром, с себе подобными, потерял, скажем так, христианские критерии при исполнении акта своей жизни", - говорил Иоселиани о своих снятых в СССР фильмах в интервью Радио Свобода.

Режиссёр нередко выступал с критикой российских властей, в частности в связи с войнами в Чечне и против Грузии в 2008 году. По оценке режиссёра, в войне с Грузией российские солдаты проявили себя как "мародёры и насильники". В 2022 году режиссёр резко осудил российское вторжение в Украину, назвав, в частности, Владимира Путина "убийцей" и сравнив его с Гитлером.