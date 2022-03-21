Кинорежиссёр Виталий Мельников умер в Санкт-Петербурге на 94 году жизни, — сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на "Ленфильм". Широкой публике умерший был известен как автор фильмов "Отпуск в сентябре" и "Начальник Чукотки".

Мельников — народный артист РСФСР, автор 23 фильмов и сценарист девяти. Среди его работ — картины "Старший сын", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Выйти замуж за капитана", костюмированные исторические драмы. В его фильмах снимались Олег Даль, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Наталья Варлей, Михаил Кононов и другие популярные советские артисты.

Семья Мельникова была репрессирована, когда ему было два года. Он окончил ВГИК (мастерская Сергея Юткевича и Михаила Ромма), начинал карьеру как режиссёр-документалист, а первый большой фильм снял в 38 лет. Был награждён советским и российскими орденами. В 2016 году получил специальный приз премии "Ника" за выдающийся вклад в российский кинематограф.