Умер режиссёр первой показанной на советском телевидении мыльной оперы

Бразильский актёр и режиссёр Милтон Гонсалвеш умер 30 мая на 89 году жизни, сообщила газета O Globo. Широкой публике в России известен его сериал "Рабыня Изаура", ставший первой мыльной оперой, показанной по советскому телевидению.

Сериал был снят в 1976-77 годах, но до советского Центрального телевидения добрался только в 1988. Экранизация аболиционистского романа Бернарду Гимарайнша с Луселией Сантуш в главной роли приобрела в Советском Союзе огромную популярность и вошла в русский язык, обогатив его словом "фазенда", так во многих регионах в 1990-е называли дачные участки.

Гонсалвеш — один из первых чернокожих актёров, достигших признания в Бразилии, значительную часть карьеры он посвятил борьбе за права не-белого населения страны. Он играл в театре и был в первом актёрском составе телеканала Globo, где участвовал в создании более 40 мыльных опер. Он снялся больше чем в 50 фильмах и баллотировался на пост губернатора Рио-де-Жанейро.