Умер режиссёр "Подводной лодки" и "Трои" Вольфганг Петерсен

Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен умер в своем доме в США. Ему был 81 год. Об этом сообщает Deadline.

Петерсен умер 12 августа от рака поджелудочной железы, но известно о его смерти стало во вторник.

Вольфганг Петерсен родился 14 марта 1941 года в Германии. Вырос в Гамбурге, учился в Академии кино и телевидения в Берлине. В 1981 году он выпустил фильм "Подводная лодка", который шесть раз номинировали на "Оскар". В итоге фильм выиграл статуэтки за лучший адаптированный сценарий и лучшую режиссуру. Картина и сегодня считается одним из лучших фильмов о Второй мировой войне, отмечают эксперты.

В 1984 году Петерсена пригласили в Голливуд. Наибольшую известность ему принесли фильмы "Бесконечная история", "Враг мой", "Эпидемия", "Самолёт президента", "Идеальный шторм" и "Троя".

Всего за свою карьеру он стал режиссером 31 фильма. Последняя лента-ремейк "Четверо против банка" вышла в 2016 году. Для работы над ней Петерсен возвращался в Германию. Фильм - как и "Подводная лодка" - вышел на немецком языке.