Умер режиссёр Слава Цукерман, снявший фильм "Жидкое небо"

В Соединённых Штатах 2 марта умер кинорежиссёр, сценарист и продюсер Слава Цукерман. Об этом сообщили его знакомые в фейсбуке, впоследствии сообщения подтвердили СМИ и Союз кинематографистов России. Режиссёру было 85 лет, о причинах смерти не сообщается.

Слава (Владислав) Цукерман родился в Москве в 1940 году. Во время учёбы в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ) создал студенческий театр, среди актёров которого были Геннадий Хазанов и Семён Фарада. Обладатель первого приза на фестивале любительских фильмов за фильм "Верю весне" (1961 год). Работал на киностудии "Центрнаучфильм" и на Центральном телевидении СССР, режиссёр популярной комедии "Водевиль про водевиль". В 1970-е годы эмигрировал в Израиль, впоследствии уехал в США, жил в Нью-Йорке.

Наиболее известной его работой стал снятый в Соединённых Штатах в 1982 году фантастический фильм "Жидкое небо". Среди других его фильмов - "Бедная Лиза" и "Перестройка". Снимал также документальные фильмы (в том числе "Жена Сталина") и клипы.

Цукерман многие годы сотрудничал с Радио Свобода, был гостем его эфиров. По ссылкам можно прочитать его беседу с Виктором Шендеровичем (2008 год) или размышления о лучших фильмах 2011 года.