Умер основатель Black Sabbath Оззи Осборн

Сооснователь группы Black Sabbath, рок-музыкант Оззи Осборн умер во вторник утром на 77 году жизни. Это произошло через две недели после его прощального концерта.

"С невыразимой печалью мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн, — цитирует заявление его семьи Sky News. — Он был в кругу семьи и окружён любовью". Заявление подписано его женой Шэрон и детьми Келли, Эми, Джеком и Луисом.

Причины смерти в заявлении не раскрываются. Музыкант страдал от болезни Паркинсона и повредил позвоночник, из-за чего утратил возможность ходить.

Оззи (Джон Майл) Осборн — один из пионеров хард-рока и хеви-металла. Он родился в Бирмингеме в 1948 году, в 15 лет бросил школу, промышлял временными работами, отсидел несколько месяцев в тюрьме за ограбление магазина.

Вместе со своим школьным другом Гизером Батлером играл в нескольких группах, пока в 1968 году они не основали Black Sabbath. Группа продала более 75 миллионов альбомов. Её хиты, Iron Man и Paranoid, песня Crazy Train его сольного проекта, благодаря энергии Осборна были культовыми как в радиоротации, так и на стадионных концертах, пишет Rolling Stone.

Осборн построил отдельную от Black Sabbath успешную сольную карьеру и был одним из пионеров телевизионного жанра реалити-шоу, запущенное в 2002 году реалити-шоу "Семейка Осборнов", где телезрители следили за его жизнью, называется самой популярной программой в эфире канала MTV.

5 июля в Бирмингеме Осборн дал финальный концерт, выступив с установленного на сцене трона перед 45 тысячами зрителей на стадионе "Вилла Парк".

К нему впервые за 20 лет присоединился полный оригинальный состав Black Sabbath, кроме них на концерте играли Mastodon, Anthrax, Том Морелло, Стивен Тайлер, Alice in Chains, Pantera, Slayer, Metallica и другие известные группы и музыканты.