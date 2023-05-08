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Умер российский актёр театра и кино Сергей Дрейден

Сергей Дрейден

В Санкт-Петербурге в понедельник умер известный актёр театра и кино Сергей Дрейден. Он много лет служил в театрах города. Сыграл множество ролей в кино, в том числе в фильмах "Окно в Париж" Юрия Мамина, "Русский ковчег" Александра Сокурова и "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова. Дрейдену был 81 год.

Дрейден в разные годы служил в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина, Театре комедии, Театре на Литейном, "Приюте комедианта". О смерти актёра сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, где он играл роль в спектакле Андрея Могучего "Три толстяка".

Сергей Дрейден был дважды награждён одной из главных российских театральных премий "Золотая маска", трижды - "Золотым софитом". Также он был лауреатом премии "Ника" Российской академии кинематографических искусств.

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