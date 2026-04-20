Умер российский скрипач и дирижер Сергей Стадлер

На рейсе Санкт-Петербург – Стамбул умер главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщает "Фонтанка", во время полёта музыканту стало плохо, из-за чего самолёт авиакомпании Pegasus экстренно сел в Бухаресте. Врачи пытались реанимировать музыканта, но безуспешно.

Стадлеру было 63 года. Ранее он возглавлял Симфонический оркестр России, Театр оперы и балета Петербургской консерватории и Екатеринбургский театр оперы и балета. Он был ректором Санкт-Петербургской государственной консерватории с 2008 по 2011 годы.

В 2014 году Стадлер поддержал аннексию Крыма Россией, заявив, что ему это кажется "справедливым и традиционным".