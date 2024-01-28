Умер сербский писатель, поэт и драматург Горан Петрович

В Белграде на 63-м году жизни умер известный сербский писатель, поэт и драматург Горан Петрович. Его смерть произошла 26 января, но сообщения о ней появились только сейчас.

Петрович был одним из представителей "магического реализма" - литературного течения, в котором повседневная жизнь получает новое, символическое и фантастическое измерение. Свою первую книгу прозы "Советы для облегчения жизни" он опубликовал в 1989 году. За ней последовали романы "Атлас, составленный небом", "Осада церкви Святого Спаса", "Сеансы одновременного чтения" и "Под осыпающимся потолком", а также многочисленные рассказы. Многие его произведения были адаптированы для театра и телевидения.

В 2000 году Петрович стал лауреатом главной литературной награды Сербии — Премии журнала НиН в номинации "роман года". На его счету и другие сербские премии в области литературы. Книги Петровича переведены на 18 языков, включая русский. Он был членом Сербского литературного общества и Сербского ПЕН-центра, а в 2018 году был избран постоянным членом Сербской академии наук и искусств.