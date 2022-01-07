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Умер Сидни Пуатье - первый афроамериканец-обладатель "Оскара"

В Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет умер Сидни Пуатье, первый темнокожий актёр, получивший премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Семья Пуатье жила на Багамах, бывших тогда британской колонией, однако сам будущий актёр родился в Майами и по праву рождения получил американское гражданство. С конца 1940-х годов он играл в театрах на Бродвее, а затем в кино, вскоре став одним из самых известных актёров-афроамериканцев. На "Оскар" он впервые был номинирован в 1958 году за роль в фильме "Не склонившие головы". Награда была присуждена ему в 1963 году за фильм "Полевые лилии".

Пуатье играл в нескольких известных фильмах на тему борьбы с расовыми предрассудками ("Угадай, кто придет к обеду?", "Душной южной ночью". С 1970-х годов занимался режиссурой.

В 1997–2007 годах Пуатье был послом Багамских островов в Японии, также был багамским послом при ЮНЕСКО. Рыцарь Ордена Британской империи и обладатель американской Президентской медали Свободы.

Актёры, политики и общественные деятели вспоминают Пуатье в соцсетях. Бывший президент США Барак Обама опубликовал в твиттере фотографию с ним, написав, что он открыл двери для целого поколения актёров.

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