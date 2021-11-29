Умер снявший "Бег" и "Тегеран-43" режиссёр Владимир Наумов

Кинорежиссер, народный артист СССР Владимир Наумов умер в Москве на 94-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.

Наумов родился в Ленинграде 6 декабря 1927 года в семье кинооператора Наума Наумова-Стража и актрисы Агнии Бурмистровой. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.

Работу в кино Наумов начинал как ассистент на картинах Савченко "Третий удар" и "Тарас Шевченко".

Долгие годы он сотрудничал с режиссером Александром Аловым, вместе они сняли 11 фильмов. В том числе "Бег", "Тегеран 43", "Мир входящему", "Легенда о Тиле", "Берег", "Выбор", "Десять лет без права переписки".

Фильм "Бег" стал первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР.