Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет, сообщила Ксения Собчак.

"Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало", – написала Собчак.

Информацию о смерти артиста подтвердила менеджер группы Марина Косухина. "Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время", – написала она в соцсетях.

"Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты", – написала Собчак.

Комягин родился в Новокузнецке, затем переехал в Санкт-Петербург, где в 2012 году вместе с друзьями основал группу Shortparis. Коллектив выпустил четыре студийных альбома. Группа неоднократно участвовала в крупных фестивалях.

Комягин также был актером, он снялся в трех фильмах, включая байопик про Виктора Цоя "Лето" и сериал Данилы Козловского "Карамора".

В феврале 2022 года Комягина оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в антивоенной акции. В ноябре 2023 года провластные активисты требовали признать музыкантов группы "иноагентами" и проверить их на "дискредитацию" российской армии.