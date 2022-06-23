Умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

В Подмосковье умер бывший солист популярной в СССР в конце 1980-х годов группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Смерть Шатунова подтвердил РИА Новости и другим СМИ его представитель.

Причиной смерти называется обширный инфаркт. По одним данным, он умер в больнице в Домодедово, по другим - ещё в карете скорой помощи.

Юрий Шатунов рос в детском доме в Оренбурге. В 13 лет он стал солистом подростковой поп-группы "Ласковый май", созданной под руководством Сергея Кузнецова. В 1988 году группа записала первый альбом. В конце 1980-х годов группа и сам Шатунов приобрела огромную популярность в Советском Союзе - это был один из первых музыкальных проектов в подобном жанре. Под руководством продюсера Андрея Разина, с которым Шатунов впоследствии поссорился, группа совершала многочисленные турне по стране. Среди наиболее известных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".

После ухода из "Ласкового мая" в 1991 году Шатунов уехал в Германию, затем вернулся в Россию, занимался сольной музыкальной карьерой, но уже не достиг прежней популярности.