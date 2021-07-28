Умер сооснователь Slipknot Джои Джордисон

Сооснователь группы Slipknot барабанщик Джои Джордисон умер на 47 году жизни 26 июня, передаёт журнал Rolling Stone со ссылкой на сообщение семьи. Он был соавтором многих из известных песен группы, отмечает издание.

Джордисон играл в группе с 1995 года, он участвовал в записи её первого альбома, названного по её имени. Альбом Slipknot был выпущен в 1999 году и стал дважды платиновым, в 2011 году журнал Metal Hammer по итогам голосования читателей назвал его лучшим дебютом в тяжёлой музыке за 25 лет.

Группа, известная агрессивным музыкальным стилем и яркими костюмами участников, продала миллионы альбомов, став одним из ярких представителей популярного в конце 90-х — начале 2000-х жанра ню-метал. В 2006 году Slipknot получили единственную премию “Грэмми”, а в 2014 Джордисон был уволен из группы. Он выступал с Metallica, Korn и Робом Зомби и с собственной группой.

Причина смерти музыканта не называется. По словам близких, он скончался мирно во сне.