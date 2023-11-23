Умер сотрудник "России 24" Борис Максудов. Он был ранен в Украине

Корреспондент государственного телеканала "Россия 24" Борис Максудов умер от ран, полученных в результате атаки дрона в Запорожской области Украины. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв.

Накануне министерство обороны России заявило об ударе ВСУ осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые "готовили материал об обстрелах украинской армией населенных пунктов в Запорожской области, часть которой оккупирована Россией.



Максудов, как сообщало Минобороны, получил осколочные ранения и "был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение". Утверждалось, что угрозы для его жизни нет.

Борис Максудов с 2013 по 2018 год заведовал сочинским корпунктом телекомпании "ТВ Центр". В посте о смерти Максудова, опубликованном в телеграм-канале Соловьёва, говорится, что он работал "в зоне СВО"(так российские власти называют войну в Украине) с первых дней полномасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию.

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