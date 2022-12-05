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Умер советский журналист-международник Борис Калягин

Советский журналист, бывший политический обозреватель Центрального телевидения Борис Калягин умер на 85 году жизни. В разное время он работал корреспондентом советского телевидения в Индии, Великобритании и США, был заместителем главного редактора программы "Время" и возглавлял международный отдел Центрального телевидения.

Жителям Советского Союза практически невозможно было попасть в западные страны, и журналисты-международники были для них одной из немногих возможностей посмотреть на жизнь за границей.

Несмотря на то, что они подавали информацию тенденциозно и идеологизировано, они были широко известны внутри СССР за свою работу. Программа "Международная панорама", одним из ведущих которой был Калягин, была одной из самых популярных в эфире.

В 1987 году, во время объявленной Михаилом Горбачёвым политики гласности, Калягин стал одним из трёх корреспондентов-международников, взявших первое в истории советского телевидения интервью у западного лидера. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, как вспоминают современники, выигрышно смотрелась на фоне советских журналистов.

"До сих пор советской прессе лишь заочно оппонировали западные радиоголоса, —рассказывал через двадцать лет журналист Леонид Парфенов. — Теперь она впервые выставлена на посмешище своей аудитории при личной встрече с идеологическим противником."

"Смотреть на это было счастьем! — вспоминал в эфире Радио Свобода президент "Фонда защиты гласности" Алексей Симонов. — Она их гоняла, как щенков, этих трёх сытых, довольных и полностью, как им казалось, владеющих профессией, абсолютных неумех!"

Калягин был гостем эфиров Радио Свобода. С 2004 года он преподавал в Институте медиа Высшей школы экономики. Был награждён двумя орденами "Знак почета" и орденом Дружбы народов, — говорится в сообщении ТАСС. Как передаёт агентство, журналист скончался после продолжительной болезни.

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