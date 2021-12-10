Умер создатель игровых приставок Nintendo Масаюки Уэмура

В Японии в возрасте 78 лет умер разработчик классических игровых приставок компании Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин" со ссылкой на университет, где он преподавал.

По данным агентства, Уэмура умер в понедельник, 6 декабря, однако известно об этом стало только сейчас. Причина его смерти не сообщается.

Уэмура пришел работать инженером в Nintendo в 1971 году. Компания тогда занималась продажей настольных и электронных игр и игровых автоматов. В 1981 году он начал разрабатывать домашнюю игровую консоль Famicom - сокращенно от Family Computer — семейный компьютер.

Приставка, запущенная на международный рынок под названием Nintendo Entertainment System, стала популярной во всём мире, только её официальные продажи приблизились к 70 миллионам штук. Во многих странах она копировалась и продавалась без лицензии, в России самой известной копией была приставка Dendy.

Уэмура также был ответственным за техническую разработку 16-битной консоли Super Nintendo Entertainment System (SNES). Он также участвовал в создании игр для них. Это одни из самых известных и продаваемых игровых приставок в истории. По всему миру было куплено более 100 миллионов таких консолей.

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Уэмура покинул Nintendo в 2004-м. Он остался консультантом компании и начал преподавать в университете Рицумейкан в Киото, где основал Центр исследований видеоигр.