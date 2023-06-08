Умер создатель первого интернет-провайдера в России Георгий Шуппе

Создатель первого в России частного интернет-провайдера "Ситилайн" Георгий Шуппе умер в Лондоне в возрасте 52 лет. Об этом сообщает издание "Агентство". По словам знакомых предпринимателя, у него были проблемы с сердцем.

"Агентству" связаться с родственниками Шуппе не удалось.

Шуппе создал "Ситилайн" в 1996 году. К моменту завершения работы в 2001 году провайдер обслуживал более 150 тысяч абонентов.

Предприниматель занимался инвестициями в бесплатный русскоязычный контент в интернете. Благодаря финансированию Шуппе среди прочих были открыты издание "Лента.ру", проект Антона Носика "Вечерний интернет", студия Артемия Лебедева.

С 2004 года Шуппе жил в Лондоне и занимался венчурными инвестициями в высокотехнологичные стартапы.

Шуппе – бывший зять предпринимателя Бориса Березовского. В браке с дочерью бизнесмена он состоял с 1997-го по 2012 год.

В 2014 году Следственный комитет России обвинил Шуппе в причастности к убийству основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева. Предпринимателя объявили в федеральный розыск. В 2017 году британский суд отказал России в его экстрадиции.