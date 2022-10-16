Умер создатель первой общероссийской телерадиокомпании Олег Попцов

Российский журналист Олег Попцов умер 16 октября на 89 году жизни. В 1990 году он стал первым председателем Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Это был первый российский телеканал, сначала оппозиционный при Советском Союзе, а затем официальный — при получении Россией суверенитета.
Россия была единственной республикой Советского Союза, не имевшей собственного телевидения. Оно было создано только в 1990 году по поручению первого съезда народных депутатов. Его возглавил Попцов, избранный депутатом как заместитель главного редактора главной перестроечной газеты — "Московских новостей". До этого он возглавлял журнал "Сельская молодежь", в котором, по собственным утверждениям, первым опубликовал рассказы Варлама Шаламова и создавал первое экологическое движение в Союзе.
ВГТРК сначала активно поддерживала Ельцина, в том числе во время путча 1991 года и противостояния президента с Верховным советом в 1993. Позже канал всё чаще критиковал Кремль, в том числе — за войну в Чечне и укрепление президентской власти. В 1995 году журналист выпустил книгу "Хроники времен царя Бориса", а в 1996 году — был уволен перед выборами президента, чтобы не мешать кампании Ельцина.
После Попцов создавал для мэра Москвы Юрия Лужкова столичный телеканал ТВЦ. После этого — работал советником гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. В интервью МК в 2019 году он говорил, что ничего на канале не решает и выступает против зависимости редакции от Кремля. В то же время он, по его словам, разбирал программы ведущих канала — Сергея Брилёва, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова и Ольги Скабеевой и давал им советы (отдельно уточнив, что от программ на российском телевидении его порой тошнит).
Попцов неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
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