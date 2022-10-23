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Умер создатель Red Bull Дитрих Матешитц

В Австрии в возрасте 78 лет умер создатель энергетического напитка Red Bull Дитрих Матешитц. Он был владельцем команды "Формулы-1" Red Bull и десятилетиями активно развивал экстремальные виды спорта.

Матешитц начинал свою предпринимательскую карьеру в различных европейских компаниях, но успех ему принёс выход на рынок энергетика Red Bull, который он начал продавать совместно с партнером из Таиланда. Напиток на основе кофеина и таурина изначально был задуман как подспорье для водителей-дальнобойщиков и представителей других профессий, требующих бодрости и концентрации внимания, но быстро завоевал широкую популярность более широких кругах потребителей. В 2021 году в мире было продано около 10 млрд банок Red Bull в 172 странах.

Дитрих Матешитц питал страсть к экстремальным видам спорта, в особенности техническим. Он стал главным инвестором автогоночной команды "Формулы-1" Red Bull, инвестировал также в футбол, мотогонки, аэродайвинг и сноубординг. В частности, Red Bull выступал спонсором российской команды "КАМАЗ-мастер" на ралли "Париж-Дакар". Пресса периодически критиковала Матешитца за поддержку видов спорта, связанных с высоким риском для участников.

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