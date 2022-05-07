Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. Ему было 100 лет

На 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах.

Об этом в субботу 7 мая сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954 году он стал чемпионом СССР, в составе сборной выигрывал командный чемпионат Европы в 1957 и 1965 годах. Участвовал и побеждал во множестве международных турниров.

Юрий Авербах встречался за доской со многими чемпионами мира, включая Макса Эйве, завоевавшего этот титул в 1935 году.

В историю шахмат Юрий Авербах вошел как непревзойденный знаток и теоретик эндшпиля. Гроссмейстер подготовил восемь фундаментальных трудов по различным типам шахматных окончаний, на которых учились многие поколения шахматистов, отмечает "Немецкая волна".