Умер сценарист "Человек с бульвара Капуцинов" Эдуард Акопов

В Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет умер советский и российский сценарист Эдуард Акопов. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Причиной смерти стал инфаркт, вызванный осложнениями после коронавируса.

Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в армянской семье в Баку. Со студенческих лет писал рассказы, которые печатались в местных журналах. По сценариям Акопова было снято более 30 фильмов. Среди них: "Солдат и слон" (1977), "Сдаётся квартира с ребёнком" (1978), "Будьте моим мужем" (1981), "Воскресный папа" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987) и "Парк советского периода" (2006). Акопов также писал пьесы, которые ставились в театрах России и за рубежом.

Акопов был первым президент Гильдии сценаристов СССР, а позднее президентом Гильдии сценаристов России. В последние годы он жил в США.