Умер театральный критик и историк культуры Вадим Гаевский

В Москве в возрасте 92 лет умер театральный и литературный критик, историк культуры и балетовед Вадим Гаевский. Причины смерти не сообщаются.

Вадим Гаевский - заслуженный деятель искусств России. В 2019 году он был награждён премией "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства. Гаевский известен как балетовед, автор книг и статей о балетмейстерах 19 и 20 веков.

Вадим Гаевский окончил театроведческий факультет ГИТИСа, был научным сотрудником Института истории искусств и Института философии АН СССР. С 1993 года преподавал и заведовал кафедрой театроведения в РГГУ.