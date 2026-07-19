Умер телеведущий Сергей Шолохов, соавтор мема "Ленин - гриб"

В Петербурге в возрасте 67 лет умер журналист, телеведущий Сергей Шолохов. В соцсетях об этом сообщил его пасынок Всеволод Москвин. О причинах смерти не сообщается.

Шолохов родился в 1958 году, получил специальность искусствоведа. На тогдашнем Ленинградском телевидении начал работать в 1987 году. Был одним из ведущих популярной в годы перестройки программы "Пятое колесо". В 1991 году создал программу "Тихий дом", которая выходила на федеральных каналах более 20 лет. Главным образом она была посвящена кино. Шолохов также был членом жюри различных кинофестивалей и продюсером документальных фильмов о деятелях кино.

Один из наиболее известных сюжетов с участием Шолохова - вышедшее в эфир в рамках программы "Пятое колесо" 17 января 1991 года интервью с музыкантом Сергеем Курёхиным, в ходе которого участники передачи высказали предположение, что Владимир Ленин в действительности был грибом.

Современники отмечали, что многие телезрители приняли явную иронию за чистую монету, "Ленин - гриб" стал одним из наиболее известных культурных мемов эпохи перестройки.