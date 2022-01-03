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Умер трёхкратный олимпийский чемпион, легкоатлет Виктор Санеев

Виктор Санеев во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Москве, 1980 год 

В Австралии на 77 году жизни умер один из лучших советских легкоатлетов Виктор Санеев. Причина смерти - обширный инфаркт.

Санеев, начавший легкоатлетическую карьеру в 1956 году, является единственным в истории трёхкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке. Он брал "золото" на играх 1968 года в Мехико, 1972 года в Мюнхене и 1976 года в Монреале. Спустя ещё четыре года, на Олимпиаде в Москве, Санеев завоевал серебряную медаль. Кроме того, он трижды за свою карьеру устанавливал мировые рекорды в своей дисциплине.

После распада Советского Союза Санеев вместе с семьёй уехал в Сидней, где работал, в частности, детским тренером.

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