Умер трёхкратный олимпийский чемпион, легкоатлет Виктор Санеев

В Австралии на 77 году жизни умер один из лучших советских легкоатлетов Виктор Санеев. Причина смерти - обширный инфаркт.

Санеев, начавший легкоатлетическую карьеру в 1956 году, является единственным в истории трёхкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке. Он брал "золото" на играх 1968 года в Мехико, 1972 года в Мюнхене и 1976 года в Монреале. Спустя ещё четыре года, на Олимпиаде в Москве, Санеев завоевал серебряную медаль. Кроме того, он трижды за свою карьеру устанавливал мировые рекорды в своей дисциплине.

После распада Советского Союза Санеев вместе с семьёй уехал в Сидней, где работал, в частности, детским тренером.