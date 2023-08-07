Умер Уильям Фридкин – режиссёр "Французского связного" и "Экзорциста"

В Лос-Анджелесе на 88-м году жизни скончался американский кинорежиссёр и сценарист Уильям Фридкин.

Фридкин родился в 1935 году в Чикаго. Он увлёкся кинематографом в раннем детстве и сразу после окончания школы начал снимать документальные фильмы для городского телеканала. В 27 лет Фридкин выпустил документальную работу "Народ против Пола Крампа" – о заключённом, которого приговорили к смертной казни. Картина получила приз на кинофестивале в Сан-Франциско.

Спустя три года Фридкин переехал в Голливуд, где начал работать над полнометражными художественными фильмами. В 1971 году он снял детективный триллер "Французский связной". Картина получила пять призов на кинопремии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру.

Следующей работой Фридкина стал фильм ужасов "Экзорцист" (в русском переводе он чаще встречается под названием "Изгоняющий дьявола"). Картина, которая до сих пор считается одной из лучших в жанре хоррор, получила премию "Золотой глобус" и два "Оскара".

В общей сложности режиссёр снял свыше 25 полнометражных фильмов. Премьера его последней работы под названием "Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне"" состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале.