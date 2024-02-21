Умер украинский диссидент и политик Степан Хмара

В возрасте 86 лет умер украинский диссидент советских времён, правозащитник, политик, депутат Верховной Рады нескольких созывов Степан Хмара. Об этом сообщила его жена. О причине смерти не сообщается, однако известно, что Хмара тяжело болел и лечился за границей.

Степан Хмара - уроженец Львовской области. Уже в студенческие годы занимался распространением самиздата, сотрудничал с подпольным журналом. В 1980 году его арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде и приговорили к 7 годам лишения свободы с последующей ссылкой. На свободу он вышел уже во время перестройки, в 1987 году. Стал одним из руководителей Украинского Хельсинкского союза.

Был одним из видных сторонников независимости Украины, в 1990 году его избрали в Верховную Раду тогдашней УССР. Поддерживал студенческие протесты 1990 года в Киеве - "революцию на граните". После провозглашения независимости Украины возглавил Украинскую консервативную республиканскую партию, которая впоследствии вошла в состав "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Сам Хмара, которого ещё дважды избирали в Верховную Раду, был активным участником так называемой Оранжевой революции 2003 года. Покинул "Батькивщину" в 2005 году. В 2006 ему было присвоено звание героя Украины.