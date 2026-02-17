Умер украинский правозащитник и диссидент Семён Глузман

Украинский психиатр, правозащитник и бывший диссидент Семён Глузман умер 16 февраля в возрасте 79 лет. Он был одним из первых, кто открыто бросил вызов системе советской карательной психиатрии.

Глузман родился в 1946 году в Киеве, окончил Киевский медицинский институт в 1970 году и начал работать врачом-психиатром. Международную известность он получил после проведения независимой экспертизы по делу генерала Петра Григоренко, доказав, что диссидент психически здоров, а его содержание в психиатрической больнице является формой политического террора.

В 1972 году Глузмана приговорили к семи годам лагерей строгого режима в Пермской области и трём годам ссылки в Тюменской области.

В заключении Глузман находился вместе с лидерами украинского диссидентского движения — Василием Стусом, Левком Лукьяненко и Иваном Светличным. Его деятельность сыграла важную роль в последующем исключении советской психиатрической ассоциации из международного профессионального сообщества.

После возвращения из ссылки в 1982 году Глузман некоторое время работал рабочим в Киеве, а с середины 1980-х вернулся к профессиональной и публицистической деятельности. С 1991 года он занимал должность исполнительного секретаря Ассоциации психиатров Украины, участвовал в созданной в 2011 году инициативе украинских диссидентов "Первое декабря", публично выступал в защиту украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России по делу о терроризме.

Глузман неоднократно заявлял, что политика президента России Владимира Путина своими репрессивными практиками повторяет идеологию Адольфа Гитлера.

Семён Глузман был гостем программ Радио Свобода.