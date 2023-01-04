Умер Уолтер Каннингем - последний астронавт миссии "Аполлон-7"

В Хьюстоне, в США на 91-м году жизни умер американский астронавт Уолтер Каннингем, участник первой успешной пилотируемой космической миссии на корабле "Аполлон-7" в 1968 году. Об этом говорится в сообщении NASA, опубликованном 3 января.

"Уолтер Каннингем был пилотом истребителей, физиком, предпринимателем - но, прежде всего, он был исследователем", - отметил директор NASA Билл Нельсон. По его словам, миссия Каннингема способствовала развитию американской программы исследования Луны "Артемида".

Каннингем родился 16 марта 1932 года. В 1951 году он поступил на службу в ВМС США, а в 1963 году был отобран для получения профессии астронавта.

До назначения в экипаж "Аполлона-7" Уолтер Каннингем был членом основного экипажа "Аполлона-2" и запасным пилотом лунного модуля в миссии "Аполлона-1".

Во время полёта "Аполлона-7", который продолжался 11 дней (с 11 по 22 октября 1968 года) Каннингем вместе с астронавтами Уолтером Ширром-младшим и Донном Айзли отрабатывал маневры, необходимые для стыковки и выхода на лунную орбиту с помощью третьей ступени ракеты-носителя "Сатурн-1Б".

Экипаж успешно завершил восемь испытаний, запустив двигатель служебного модуля, измерив точность работы всех систем космического корабля и обеспечив первую прямую телевизионную трансляцию действий команды на борту. Астронавты "Аполлона-7" получили специальную премию "Эмми" за репортажи с орбиты.

Каннингем удостоен медали NASA за исключительную службу. Он введен в Зал славы астронавтов.