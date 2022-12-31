Умер ушедший в отставку папа римский Бенедикт XVI

В Ватикане в последний день 2022 года умер находившийся на покое (в отставке) папа римский Бенедикт XVI. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Святого престола.

"С прискорбием сообщаем вам, что папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 (11.34 мск - РС) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане" - говорится в сообщении.

Бенедикту XVI было 95 лет. Он стал самым долгоживущим папой за всю историю Римско-католической церкви (однако уже не будучи действующим понтификом).

В миру Бенедикта XVI звали Йозеф Ратцингер, он родился в Германии. Был участником Второй мировой войны, после неё изучал теологию. В 1970-е годы стал архиепископом в Мюнхене, впоследствии кардиналом. Известен как один из наиболее видных католических богословов новейшего времени, при папе Иоанне Павле II возглавил Конгрегацию доктрины веры. Считался носителем умеренно-консервативных взглядов.

Папой римским был избран в 2005 году после кончины Иоанна Павла II, став вторым подряд папой-неитальянцем. Понтификат Бенедикта был омрачён чередой скандалов, связанных со случаями педофилии среди католических священников. В феврале 2013 года стал третьим в истории римским папой, добровольно ушедшим в отставку. Причиной отставки он назвал состояние здоровья. Его преемником стал нынешний папа римский Франциск. После отставки, получив почётный титул "папы на покое", поселился в бывшем женском монастыре Mater Ecclesiae ("Матери-Церкви") в Ватикане, на публике появлялся крайне редко.

Ватикан сообщил об ухудшении здоровья Бенедикта XVI несколько дней назад. Тогда сообщалось, что своего предшественника посетил папа Франциск.