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Умер венгерский композитор Петер Этвёш

Один из крупнейших оперных композиторов современности, венгерский дирижёр Петер Этвёш умер на 81 году жизни, сообщила газета Magyar Nemzet. Его семья сообщила, что он скончался после продолжительной болезни.

Этвёш – автор нескольких современных опер, самые известные из которых "Три сестры", "Золотой дракон", "Ангелы в Америке", "Любовь и другие демоны". Либретто для опер были написаны на русском, английском, немецком и французском языках, его первая опера на родном венгерском вышла только в 2023 году.

Кроме того, он автор произведений для симфонического оркестра, мадригальных комедий, нескольких саундтреков к фильмам.

Как дирижёр Этвёш работал в основном с музыкой 19-го века. Он был главным приглашённым дирижёром симфонического оркестра Гётеборга, оркестра Венского радио и филармонического оркестра "Радио Франс".

На родине он дважды удостоен Премии Кошута, высшей награды для деятелей искусства, учреждённой Национальным собранием. Вторую премию он получил незадолго до смерти, 19 марта.

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