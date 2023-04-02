Умер японский композитор, лауреат "Оскара" Рюити Сакамото

В возрасте 71 года умер японский композитор Рюити Сакамото - лаурет премий "Оскар", "Грэмми", BAFTA, "Золотой глобус".

Как стало известно в воскресенье, Сакамото скончался ещё 28 марта. В последние годы композитор боролся с раком. Впервые болезнь была диагностирована у него в 2014 году.

Рюити Сакамото стал первым японцем, которому вручили "Оскара" за лучший оригинальный саундтрек. Это произошло в 1988 году - за композицию к фильму "Последний император". Музыку он писал и к другим проектам, в том числе к фильмам "Маленький будда", "Под покровом небес", "Выживший", отмечает РБК.

Известность Сакамото принесло участие в группе Yellow Magic Orchestra (YMO). В 1978 году он основал ее вместе с другими японскими музыкантами - Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши. Творчество группы заложило основы японской электронной музыки.