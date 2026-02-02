Умер журналист, бывший директор РС Ринат Валиулин

Умер журналист, бывший директор Русской службы Радио Свобода Ринат Валиулин. Об этом в социальных сетях сообщил Алексей Венедиктов, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", где долгие годы работал Валиулин.

Ринату Валиулину было 65 лет. В сообщении Венедиктова говорится, что кончина была скоропостижной, другие подробности не приводятся. С 2017 года Валиулин и его жена, журналистка Ксения Ларина, жили в Португалии.

Валиулин родился 23 октября 1960 года. Окончил переводческий факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза, был специалистом по португальскому языку. Работал в советском иновещании, с 1990 года, с момента основания радиостанции - на "Эхе Москвы". Был автором музыкально‑информационных программ, ведущим эфира, обозревателем международной прессы, впоследствии заместителем главного редактора "Эха". Также занимался литературными переводами с португальского и английского языков.

В 2009 году Ринат Валиулин несколько месяцев занимал должность директора Русской службы Радио Свобода. В это время, в частности, в Праге был произведён переезд редакции в новое здание. Впоследствии Валиулин вернулся на "Эхо Москвы".

Радио Свобода выражает соболезнования в связи с кончиной Рината Валиулина.