Умер журналист Дмитрий Казнин. Ему было 47 лет

Умер журналист Дмитрий Казнин, об этом сообщает "Дождь" (телеканал внесен в реестр "иноагентов"). Казнин работал на радиостанциях "Сити FM" и "Москва FM", на телеканале "Дождь", и был многолетним сотрудником Радио Свобода.

В 2015 году Казнину диагностировали рак, он прошел несколько курсов химиотерапии и операций. Журналист умер в больнице, ему было 47 лет.

"У него была очень тяжелая ситуация. Когда поставили первый диагноз, говорили, что не очень много надежд. Но шесть лет Дима с этим боролся. Как-то морально, мне кажется, он его победил, не пускал в себя эту болезнь. Он делал регулярные химии, у него было много операций, но внутренне он не пускал в себя эту болячку", – сказала в эфире Дождя гендиректор телеканала Наталья Синдеева.