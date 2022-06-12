Умер журналист и художник Игорь Дудинский

В Москве 11 июня умер журналист, художник и арт-критик Игорь Дудинский. Ему было 75 лет.

В начале июня сообщалось, что его госпитализировали с диагнозом "инфекционно-токсический шок".

Дудинский с 1960-х годов был одним из деятелей московского культурного андеграунда, участником так называемого Южинского кружка, подпольного литературно-философского салона, организованного вокруг писателя Юрия Мамлеева. В разные годы его участниками были, в частности, Гейдар Джемаль, Евгений Головин и Александр Дугин, после эмиграции Мамлеева "кружок" собирался на даче у Дудинского в Переделкино.

В 60-е годы Дудинский участвовал в диссидентском движении, за участие в 1965 году в одной из первых правозащитных демонстраций в СССР в защиту Юлия Даниэля и Андрея Синявского был исключён из университета. Работал на телевидении в Магадане, затем в газете "Говорит и показывает Москва". После начала перестройки был корреспондентом ряда популярных изданий. С 1995 по 2005 годы был главным редактором бульварной газеты "Мегаполис-экспресс". Помимо прочего, поддерживал газету запрещённой НБП "Лимонка".

Был также московским корреспондентом литературно-художественного альманаха "Мулета", учредил и издавал газету "Последний полюс" и журнал "Континент Россия".

В 2007 году стал первым заместителем главного редактора газеты "Московский корреспондент". Он был одним из автором заметки о якобы состоявшейся женитьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой, из-за которой газету закрыли по распоряжению сверху. Также занимался живописью, писал прозу и пьесы. В прошлом году Дудинский рассказал о своей жизни в интервью Радио Свобода:

Игорь Дудинский - отец режиссёра Валерии Гай Германики.