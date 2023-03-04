Умер журналист, который вывез рукопись "Доктора Живаго" из СССР

В Италии умер журналист Серджо Д’Анджело. В 1956 году он вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго". Д’Анджело было 100 лет. Об этом сообщает издание l’Adige.

Журналист в 1956 году приехал в Москву для работы на радио. Он получил просьбу от представителя итальянской компартии и издателя Джанджакомо Фельтринелли найти произведения русских писателей, которые могут быть интересны западной публике.

Д’Анджело посетил Пастернака в Переделкине и попросил разрешение на издание книги в Италии. Писатель ранее получил несколько отказов от советских издательств и согласился передать рукопись журналисту. В ноябре 1957 года роман вышел на итальянском языке. За это Фельтринелли исключили из компартии.

В 1958 году Пастернак получил за "Доктор Живаго" Нобелевскую премию по литературе. Тогда же роман в своём эфире передавало Радио Свобода.