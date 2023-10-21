Умер знаменитый британский футболист Бобби Чарльтон

В Великобритании на 87-м году жизни умер в прошлом знаменитый футболист, обладатель Кубка мира в составе сборной Англии Бобби Чарльтон. О его кончине сообщил клуб "Манчестер Юнайтед", капитаном которого он в своё время был. О причинах смерти не сообщается.

Чарльтон играл за "Манчестер" с 1956 по 1973 год на позициях полузащитника и нападающего. В 1958 году он чудом избежал гибели в авиакатастрофе в Мюнхене, тогда погибли около половины его товарищей по команде.

В 1966 году на домашнем для Англии чемпионате мира Чарльтон стал одним из лучших игроков. Сборная Англии выиграла тогда кубок мира - единственный раз в истории на данный момент. В том же году Чарльтон стал обладателем "Золотого мяча" - приза для лучшего футболиста Европы. С "Манчестер Юнайтед" ему удалось выиграть Кубок европейских чемпионов. После окончания карьеры Чарльтон был тренером и футбольным менеджером. Получил в Британии рыцарский титул.