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Умер знаменитый джазовый пианист Ахмад Джамал

Пианист Ахмад Джамал, которого критики 60 лет называли одним из самых влиятельных джазовых музыкантов, умер на 93 году жизни от рака простаты, — сообщила его дочь Сумайя газете The Washington Post.

Начав профессиональные выступления в 1944 году, он повлиял на несколько поколений джазовых музыкантов, развивая и формируя стиль джазовой музыки, экспериментируя с электроникой и хип-хоп исполнителями.

Джамал родился в Питтсбурге, начал играть на пианино в три года, учился под руководством создательницы первой оперной труппы для чернокожих Мэри Кардуэлл Доусон, уже в средней школе начал зарабатывать выступлениями, последний его альбом вышел в 2019 году.

Журнал Rolling Stone отмечает, что музыкант, родившийся под именем Фриц Джонс, стал одним из первых афроамериканских исполнителей, публично перешедших в ислам и сменивших имя — он сделал это ещё в пятидесятых.

Национальный фонд искусств в США в 1994 году присвоил Джамалу звание мастера джаза. В 2017 году он получил премию академии звукозаписи “Грэмми” за музыкальные достижения всей жизни — её вручают исполнителям, внёсшим большой вклад в индустрию.

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