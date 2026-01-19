Умер знаменитый итальянский модельер Валентино. Ему было 93

Умер знаменитый итальянский модельер Валентино Гаравани, сообщил в понедельник его фонд.

"Валентино Гаравани скончался сегодня в своей римской резиденции в окружении близких", говорится в сообщении фонда.

Гаравани было 93 года. Миру он известен по своему имени, Валентино.

Эпоха великих дизайнеров. Общая картина

Основатель одноименного бренда, Валентино достиг вершин высокой моды, создал бизнес-империю и представил миру моды новый цвет - так называемый "красный Валентино", пишет Reuters.

Валентино ушел на пенсию в 2008 году. Его ставили в один ряд с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом как одного из последних великих дизайнеров эпохи, предшествовавшей тому, как мода стала глобальной, высококоммерциализированной индустрией, управляемой в равной степени бухгалтерами и маркетологами, как и кутюрье, замечает агентство.

Лагерфельд скончался в 2019 году, а Армани умер в сентябре 2025-го.